Футболист Валенсия считает, что игра сборной Чили на Кубке конфедераций вызывает уважение

Нападающий отметил, что его команда постоянно атакует и контролирует мяч

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Игра сборной Чили по футболу на Кубке конфедераций 2017 года в России заслуживает уважения. Такое мнение журналистам высказал чилийский форвард Леонардо Валенсия.

В четверг матч второго тура группового этапа турнира между сборными Чили и Германии в Казани завершился со счетом 1:1. В заключительном туре группового этапа 25 июня на московском стадионе "Спартак" чилийцы встретятся с австралийцами.

"На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол", - считает Валенсия.

В матче против команды Германии повреждение получил полузащитник чилийской сборной Гари Медель. "Всегда тяжело, когда партнер получает травму. Но мы надеемся, что он сможет сыграть во встрече с австралийцами", - сказал Валенсия.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.