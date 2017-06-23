Мутко: матч сборных России и Мексики посетит около 42 тысяч зрителей

Встреча российской команды с мексиканцами пройдет в субботу на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Матч заключительного, третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики посетит около 42 тысяч зрителей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Встреча российской команды с мексиканцами пройдет в субботу на "Казань-Арене".

"Как говорит ФИФА, билеты все выгружены. Но это сложная вещь - есть билеты, которые выгружаются в продажу, а есть те, которые реализуются партнером ФИФА. Здесь мы не можем контролировать, но предполагаем, что должно быть около 42 тысячи", - сказал Мутко.

После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.