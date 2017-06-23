о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
23 июня, 21:17
Мутко: РФПЛ может внедрить должность координатора матчей чемпионата России
Михаил Метцель/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Как рассказал вице-премьер РФ, координатор матчей на Кубке конфедераций считает организацию турнира фантастической

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко обсудит с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) необходимость внедрения должности старшего координатора матчей чемпионата страны. Об этом он рассказал в Казани, где посетил тренировку сборной России перед матчем Кубка конфедераций с мексиканцами.

"Обговорили, что многие вещи можно было бы переносить на нашу премьер-лигу - например, старший координатор, который отвечает за все, что происходит вокруг матча. Мы поговорим с лигой, чтобы все это было более четко, чтобы во всех городах были одни регламенты, процедуры", - сказал Мутко.

Глава РФС отметил, что все команды остались довольны уровнем организации турнира в Казани.

"На бровке был представитель ФИФА, координатор этого стадиона. Это очень опытный человек, играл за сборную Ганы в свое время, а сейчас работает в ФИФА. Было интересно его мнение, потому что через него прошло очень много команд - сборные Германии, Чили, Мексики. Он сказал, что у нас фантастическая организация, все на высоком уровне, ему нравится, что команда стадиона работает слажено, никаких вопросов нет", - отметил Мутко.

"Он это говорил не просто так, а потому, что общается сам с командами. Говорит, вчера общался с Лёвом (главный тренер сборной Германии), и тот в восторге от газона, организации, все рассчитано по минутам", - добавил он.

Встреча между сборными Мексики и России пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск. Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Черчесов: cборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции
23 июня, 21:31
Мутко: российские футболисты абсолютно спокойны перед матчем с мексиканцами
23 июня, 21:21
Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите
23 июня, 21:18
Мутко: матч сборных России и Мексики посетит около 42 тысяч зрителей
23 июня, 21:14
Васин: российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю
23 июня, 21:08
Сборные России и Мексики тренировались в полных составах накануне матча Кубка конфедераций
23 июня, 20:22
Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным
23 июня, 19:40
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)