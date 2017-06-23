Мутко: РФПЛ может внедрить должность координатора матчей чемпионата России

Как рассказал вице-премьер РФ, координатор матчей на Кубке конфедераций считает организацию турнира фантастической

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко обсудит с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) необходимость внедрения должности старшего координатора матчей чемпионата страны. Об этом он рассказал в Казани, где посетил тренировку сборной России перед матчем Кубка конфедераций с мексиканцами.

"Обговорили, что многие вещи можно было бы переносить на нашу премьер-лигу - например, старший координатор, который отвечает за все, что происходит вокруг матча. Мы поговорим с лигой, чтобы все это было более четко, чтобы во всех городах были одни регламенты, процедуры", - сказал Мутко.

Глава РФС отметил, что все команды остались довольны уровнем организации турнира в Казани.

"На бровке был представитель ФИФА, координатор этого стадиона. Это очень опытный человек, играл за сборную Ганы в свое время, а сейчас работает в ФИФА. Было интересно его мнение, потому что через него прошло очень много команд - сборные Германии, Чили, Мексики. Он сказал, что у нас фантастическая организация, все на высоком уровне, ему нравится, что команда стадиона работает слажено, никаких вопросов нет", - отметил Мутко.

"Он это говорил не просто так, а потому, что общается сам с командами. Говорит, вчера общался с Лёвом (главный тренер сборной Германии), и тот в восторге от газона, организации, все рассчитано по минутам", - добавил он.

Встреча между сборными Мексики и России пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск. Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.