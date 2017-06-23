Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Вице-премьер РФ считает, что мексиканцы как следует изучили игру российской команды

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России наверняка получится интересным, болельщикам нужно надеяться не на кого-то конкретно, а на всю российскую команду. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Встреча пройдет в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск. Для выхода в плей-офф сборной России необходима победа. В предыдущем матче, который состоялся в среду в Москве, российские футболисты со счетом 0:1 уступили португальцам.

"Вся наша сборная - это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала", - сказал Мутко.

"Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру", - отметил глава РФС.

Мексиканцы занимают первое место в группе А Кубка конфедераций, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, команда Новой Зеландии не набрала ни одного очка.