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23 июня, 18:43
Итальянский арбитр Рокки обслужит матч Кубка конфедераций Чили - Австралия
AP Photo/Ivan Sekretarev
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Матч этой же группы между сборными Германии и Камеруна обслужит бригада арбитров из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча группы В пройдет 25 июня на стадионе "Спартак" в Москве, начало - 18:00 мск.

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Линейными арбитрами назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым судьей - серб Милорад Мажи, видеоассистентами - румын Овидиу Хатеган, серб Милован Ристич и француз Клеман Тюрпен.

Матч этой же группы между сборными Германии и Камеруна обслужит бригада арбитров из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом. Линейными судьями будут Кристиан де ла Круз и Александр Гусман, резервным арбитром встречи назначен аргентинец Нестор Питана. Видеоассистентами будут португалец Артур Диаш, аргентинец Эрнан Майдана и парагваец Энрике Касерес. Встреча пройдет 25 июня в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 18:00 мск.

В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.

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