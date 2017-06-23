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23 июня, 16:33
Непомнящий: сборная России по футболу находит свою игру, это вселяет огромный оптимизм
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российские футболисты проиграли португальцам со счетом 0:1, встреча состоялась в среду в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Игра сборной России по футболу во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций против португальцев вселила оптимизм. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий.

Российские футболисты проиграли португальцам со счетом 0:1, встреча состоялась в среду в Москве. В субботу в Казани сборная России сыграет с командой Мексики. Для выхода в плей-офф российской сборной необходима победа.

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"Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание - желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм", - отметил Непомнящий.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ. В играх команды под руководством главного тренера команды Станислава Черчесова такого ранее не случалось. "То, что не удалось нанести ни одного удара в створ, меня, конечно, удивляет. Но, повторюсь, вселяет надежду то, что было множество моментов и подходов, а на этом уже можно строить игру", - сказал Непомнящий.

"Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет", - добавил он.

Мексиканцы занимают первое место в группе А Кубка конфедераций, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, а у команды Новой Зеландии - ни одного.

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