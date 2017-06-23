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23 июня, 14:59
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцами
Петр Ковалев/ТАСС
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Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборной России по футболу в решающем матче за выход из группы на Кубке конфедераций против мексиканцев не нужно выдумывать сложную тактику. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бывший голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев.

Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани.

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"Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота", - подчеркнул Малафевв.

Предыдущий матч на турнире сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. "Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией, то мы их додавим. Сборная России хорошо готова физически, это было видно по предыдущим двум матчам", - отметил бывший голкипер сборной России.

"За счет желания, натиска, длинного паса Игоря Акинфеева, если полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть с двумя нападающими - есть шанс, большой шанс, что мы переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами, которые хорошо исполняет Александр Самедов", - добавил Малафеев.

Он выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. За это время голкипер провел 29 матчей.

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