После матчей - в библиотеку

о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
23 июня, 15:06
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в России
Сергей Коньков/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
расписание всех игр
Для участников и гостей Кубка Конфедераций Президентская библиотека организовала облегченный доступ в свое здание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Президентская библиотека соберет в своих фондах оцифрованные документы по подготовке в России Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по футболу - от указа президента до проектов стадионов и билетов на матчи. Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции в Петербурге генеральный директор библиотеки Александр Вершинин.

По его словам, библиотека собирает по истории футбола в России, и первая коллекция уже доступна для читателей на портале библиотеки.

"Президентская библиотека собирает документы, связанные с историей России, и подготовка к чемпионату мира, Кубку конфедераций - это часть истории. Это города, которые обновляются в связи с подготовкой к чемпионату - появляются новые спортивные объекты, совершенствуется транспортная система", - сказал Вершинин.

Как пояснили в пресс-службе библиотеки, футбольная электронная коллекция, составленная к проведению Кубка конфедераций, включает указ президента России об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года от 25 марта 2013 года, постановления и распоряжения российского правительства и другие документы, касающиеся проведения футбольных турниров.

"К оцифровке запланированы редкие материалы по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, посвященные ходу строительства стадионов и других объектов инфраструктуры, проектно-техническая документация, фотографии с мероприятий, связанных с проведением соревнований, архивные материалы об истории футбола и спорта в Российской империи, газетные и журнальные материалы из... периодики, в том числе военного периода", - рассказали в пресс-службе.

Одним из интересных исторических свидетельств глава Президентской библиотеки считает билеты на матчи, которые также будут оцифрованы и включены в коллекцию. Александр Вершинин рассказал, что на период проведения Кубка конфедераций все документы коллекции будут в открытом доступе на портале.

После матчей - в библиотеку

Для участников и гостей Кубка Конфедераций Президентская библиотека организовала облегченный доступ в свое здание. Туда можно попасть по бейджам Кубка, сообщил Вершинин. "Эта схема уже была опробована во время Санкт-Петербургского международного экономического форума и будет применяться в дальнейшем", - сказал он.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина. Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку РФ.

Удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России (более 300 читальных залов) и более чем в 20 странах. Фонды Президентской библиотеки уже превысили 500 тыс. электронных копий документов и продолжают пополняться. К 2020 году, по планам, коллекция должна достичь 1 млн единиц хранения.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцами
23 июня, 14:59
Крис Вуд: новозеландцы верят в то, что смогут отобраться на ЧМ-2018 в России
23 июня, 14:20
Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы
23 июня, 14:16
Местную форель, сыры и чай могут попробовать гости Кубка конфедераций в Сочи
23 июня, 14:13
Крис Вуд: сборная Новой Зеландии хочет оставить свой след на Кубке конфедераций
23 июня, 14:09
Смертин: российским футболистам нужно с первых минут матча навязать мексиканцам свою игру
23 июня, 13:59
Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов
23 июня, 13:49
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
AP Photo/Lionel Cironneau AP Photo/B.K.Bangash, Shaun Botterill/ALLSPORT Lefty Shivambu/Gallo Images/Getty Images Laurence Griffiths/Getty Images Jasper Juinen/Getty Images Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images Omar Vega/LatinContent/Getty Images AP Photo/Rob Griffith Ina Fassbender/dpa via AP AP Photo/Mark J. Terrill Anthony Au-Yeung/Getty Images Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Hagen Hopkins/Getty Images EPA/SYDNEY MAHLANGU EPA/Gavin Barker REUTERS/Carlos Garcia Rawlins REUTERS/Pedro Nunes REUTERS/David Gray REUTERS/Ivan Alvarado Валерий Шарифулин/ТАСС Артем Коротаев/ТАСС AP Photo/Paulo Duarte Jean Catuffe/Getty Images VI Images via Getty Images Anthony Au-Yeung/Getty Images Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket via Getty Images Carlos Rodrigues/Getty Images Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Alex Reyes/LatinContent/Getty Images Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images Максим Туманов/ТАСС Петр Ковалев/ТАСС Артур Лебедев/ТАСС EPA/GEORGI LICOVSKI EPA/PETER DECONINCK EPA/JUAN CARLOS CARDENAS EPA/ROLF VENNENBERND REUTERS/Edgard Garrido Omar Vega/LatinContent/Getty Images Matthias Hangst/Getty Images Артем Коротаев/ТАСС