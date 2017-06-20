Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы

Все 23 игрока в заявке сборной России на Кубке конфедераций представляют российский чемпионат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих европейских лиг. Такое мнение высказал журналистам лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

Все 23 игрока в заявке сборной России на Кубке конфедераций представляют российский чемпионат.

"Сам Федор не раз говорил, что он хотел бы перейти в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов. Он может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы. Если это произойдет, буду лично болеть и переживать за него", - сказал Кержаков.

"Нужно стремиться не бояться и ехать в Европу. Другое дело, нельзя сказать, что у наших игроков есть много предложений. Уверен, что ребята бы уехали, если бы они были нарасхват", - добавил Кержаков.

В 2007-2008 годах Кержаков выступал за испанскую "Севилью".