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23 июня, 14:16
Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Все 23 игрока в заявке сборной России на Кубке конфедераций представляют российский чемпионат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих европейских лиг. Такое мнение высказал журналистам лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

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Все 23 игрока в заявке сборной России на Кубке конфедераций представляют российский чемпионат.

"Сам Федор не раз говорил, что он хотел бы перейти в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов. Он может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы. Если это произойдет, буду лично болеть и переживать за него", - сказал Кержаков.

"Нужно стремиться не бояться и ехать в Европу. Другое дело, нельзя сказать, что у наших игроков есть много предложений. Уверен, что ребята бы уехали, если бы они были нарасхват", - добавил Кержаков.

В 2007-2008 годах Кержаков выступал за испанскую "Севилью".

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