По словам представителя мэрии Сочи, гости города могут не только попробовать выращенные на курорте продукты, но и в ходе агротуров познакомиться с особенностями их производства

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Отели Сочи, принимающие в дни Кубка конфедераций футбольных болельщиков, включают в меню для гостей местные продукты. Особой популярностью пользуется продукция Сочинского хлебокомбината, фермерские сыры, а также выращенный и переработанный на территории курорта чай, сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

"Как и во время Олимпиады и других крупных мероприятий, так и в дни Кубка конфедераций все интересуются в первую очередь тем, что здесь [в Сочи] произведено. Наш хлебозавод способен обеспечить в круглосуточном режиме качественной продукцией всех потребителей, есть фирма, выращивающая овощи. Отели заключили договора с форелевым хозяйством, которое поставляет рыбу без консервантов", - отметил Ясюк.

По словам представителя мэрии Сочи, гости города могут не только попробовать выращенные на курорте продукты, но и в ходе агротуров познакомиться с особенностями их производства. "Сейчас каждый второй наш турист посещает объекты показа, таких у нас очень много, включая Олимпийский парк и Красную Поляну, пещеры и водопады, развит у нас и агротуризм", - сказал вице-мэр.

Среди наиболее популярных у отдыхающих маршрутов - посещение экофермы в горах, где производят козье молоко, а также чайных плантаций.

В прошлом году Сочи принял на отдых 6,5 млн туристов, из них в летний период здесь отдохнуло порядка 4 млн человек. По прогнозам мэрии, этим летом число отдыхающих вырастет примерно на 5%.

Отдых на плантациях

Чай в окрестностях Сочи выращивают уже более ста лет. Первые чайные кусты были посажены в конце XIX века, к середине 1950-х годов площадь чайных посадок достигла 700 гектаров. К концу прошлого века чай рос в Сочи на более чем 1,4 тыс. гектаров, а чаеводы собирали до 8 тыс. тонн чайного листа в год.