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23 июня, 14:13
Местную форель, сыры и чай могут попробовать гости Кубка конфедераций в Сочи
Артур Лебедев/ТАСС
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По словам представителя мэрии Сочи, гости города могут не только попробовать выращенные на курорте продукты, но и в ходе агротуров познакомиться с особенностями их производства

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Отели Сочи, принимающие в дни Кубка конфедераций футбольных болельщиков, включают в меню для гостей местные продукты. Особой популярностью пользуется продукция Сочинского хлебокомбината, фермерские сыры, а также выращенный и переработанный на территории курорта чай, сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

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"Как и во время Олимпиады и других крупных мероприятий, так и в дни Кубка конфедераций все интересуются в первую очередь тем, что здесь [в Сочи] произведено. Наш хлебозавод способен обеспечить в круглосуточном режиме качественной продукцией всех потребителей, есть фирма, выращивающая овощи. Отели заключили договора с форелевым хозяйством, которое поставляет рыбу без консервантов", - отметил Ясюк.

По словам представителя мэрии Сочи, гости города могут не только попробовать выращенные на курорте продукты, но и в ходе агротуров познакомиться с особенностями их производства. "Сейчас каждый второй наш турист посещает объекты показа, таких у нас очень много, включая Олимпийский парк и Красную Поляну, пещеры и водопады, развит у нас и агротуризм", - сказал вице-мэр.

Среди наиболее популярных у отдыхающих маршрутов - посещение экофермы в горах, где производят козье молоко, а также чайных плантаций.

В прошлом году Сочи принял на отдых 6,5 млн туристов, из них в летний период здесь отдохнуло порядка 4 млн человек. По прогнозам мэрии, этим летом число отдыхающих вырастет примерно на 5%.

Отдых на плантациях

Чай в окрестностях Сочи выращивают уже более ста лет. Первые чайные кусты были посажены в конце XIX века, к середине 1950-х годов площадь чайных посадок достигла 700 гектаров. К концу прошлого века чай рос в Сочи на более чем 1,4 тыс. гектаров, а чаеводы собирали до 8 тыс. тонн чайного листа в год.

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Чайные плантации охотно посещают отдыхающие. "Каждый турист, который посещает наши плантации, может быть допущен к процессу сбора чая. Конечно, мы сначала проводим мастер- классы, чтобы неумелые действия начинающих сборщиков не повредили растениям, затем гости участвуют в переработке чайного листа и получают в подарок "свой" чай", - рассказала заместитель генерального директора "Мацестинской чайной фабрики" Ирина Крылова.

В этом году сочинские чаеводы планируют на треть увеличить объемы сбора чайного листа. В 2016 году шесть крупных чаеводческих хозяйств Сочи собрали рекордные за последние десятилетия 446 тонн листа. Урожай на 36% превысил показатели 2015 года и вдвое - объемы 2013 года, когда было собрано 234 тонны чая.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

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