Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов

Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Павел Белов заявил, что опыт организации Кубка конфедераций, безусловно, в этом поможет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

"В следующем году мы примем чемпионат мира, в 2020 году - матчи чемпионата Европы. После этого, возможно, мы примем финал Лиги чемпионов, заявка уже обсуждается. Опыт организации Кубка конфедераций нам, безусловно, в этом поможет", - сказал Белов.

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тыс. зрителей, примет финал Кубка конфедераций, который состоится 2 июля.