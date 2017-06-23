Смертин: подготовка России к ЧМ-2018 идет в верном направлении

По его словам, быть послом мирового первенства - это "ответственная миссия"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Качество проведения в России Кубка конфедераций показывает, что подготовка страны к чемпионату мира 2018 года по футболу выстроена верно. Такое мнение журналистам высказал посол ЧМ-2018, бывший футболист сборной России Алексей Смертин.

По его словам, быть послом мирового первенства - это "ответственная миссия". "Нам приходится участвовать в различных мероприятиях, которые показывают, насколько мы готовы к проведению турнира. Действия, которые продемонстрированы нашей страной - оргкомитетом, волонтерами, болельщиками - с начала Кубка конфедераций показывает, что мы на правильном пути. Те, кто приезжают к нам в страну, довольны нашим приемом", - отметил Смертин.

Другой посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева отметила большую работу, которую ей пришлось проделать в этом качестве. "Все реже, но я до сих пор сталкиваюсь с мнением, что для меня быть послом - это стоять в платье на сцене и держать в руках мяч "Красава". Но это - вершина айсберга, у нас много закулисной работы: инспектирование стадионов, организация экскурсий, медиатуров. Также мы устраивали экскурсии для представителей детских домов", - сообщила телеведущая.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.