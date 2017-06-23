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23 июня, 12:31
ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России
Александр Демьянчук/ТАСС
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов заявил, что несмотря на глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отметили корректную линию поведения сотрудников правопорядка, задействованных в обеспечении безопасности на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

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"Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка", - отметил вице-губернатор.

"Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо", - добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах - в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Турнир завершится 2 июля.

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