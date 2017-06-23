ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов заявил, что несмотря на глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отметили корректную линию поведения сотрудников правопорядка, задействованных в обеспечении безопасности на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедераций

"Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка", - отметил вице-губернатор.

"Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо", - добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах - в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Турнир завершится 2 июля.