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23 июня, 09:41
В день матча Россия - Португалия болельщики совершили в Москве 44 тыс. бесплатных поездок
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Также после матча более 200 машин такси перевезли порядка 600 пассажиров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 44 тыс. бесплатных поездок в метро, наземном городском транспорте, а также в пригородных поездах и "Аэроэкспрессах" совершили в Москве футбольные болельщики, волонтеры и представители Кубка конфедераций 21 июня, в день второго матча сборной России - против команды Португалии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра Максим Ликсутов.

Сборная России в среду на стадионе "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Португалии со счетом 0:1.

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"Согласно постановлению правительства Москвы перевозка болельщиков, волонтеров и представителей ФИФА во время Кубка конфедераций в столице осуществляется бесплатно. 21 июня городским транспортом воспользовались более 44 тыс. раз - более 33 тыс. поездок совершено на метро, более 5 тыс. - в наземном городском транспорте. Еще почти 3,5 тыс. пассажиров перевезли пригородные электрички и поезда "Аэроэкспресс". Для максимально безопасного и комфортного проезда перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда, на экспресс-маршрутах "М3", "М4", "М7 было задействовано более 70 автобусов", - сказал Ликсутов.

По его словам, часть болельщиков после завершения матча также воспользовались услугами аккредитованных компаний такси. "В районе стадиона было задействовано более 200 машин такси, которые перевезли в общей сложности более 600 человек", - добавил заммэра.

Для работы в столице во время Кубка конфедераций аккредитовано шесть таксомоторных компаний: "Формула такси", "Такси Букет", "Nexi", "Такси 2412", "М.Такси", "Евростандарт".

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.

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