Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге будет закрыта 23 июня из-за праздника выпускников

На праздник "Алые паруса" традиционно приглашают выпускников со всей страны и зарубежных стран

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фан-зона Кубка конфедераций по футболу на Конюшенной площади Санкт-Петербурга Host city fan zone не будет работать 23 июня в связи с проведением в городе праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщает портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com.

Фан-зона на Конюшенной площади открылась 17 июня. На площади организована выставка футбольной атрибутики, музыкальное шоу с барабанами и электровиолончелью, выступление вокально-инструментального ансамбля "Пролетарское танго".

Фан-зона на Конюшенной площади будет работать в дни Кубка конфедераций для всех посетителей бесплатно. На площади уже организовывали фан-зону на период чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Власти города также надеются, что на этой же территории будет обустроена фан-зона на период чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые прошел в 1968 году, но в 1980-1990-е годы не проводился. В 2005 году он был возрожден при поддержке спонсоров. Традиционно проходит в конце июня после экзаменов на Дворцовой площади и акватории реки Невы. На него приглашают выпускников со всей страны и зарубежных стран.