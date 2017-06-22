Видаль надеется, что вратарь Браво примет участие в матче с австралийцами

Браво восстанавливается после травмы, полученной в апреле в составе своего клуба - английского "Манчестер Сити"

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль надеется, что вратарь Клаудио Браво сыграет в матче со сборной Австралии, который состоится 25 июня в Москве. Об этом в пятницу Видаль сообщил журналистам.

Браво восстанавливается после травмы, полученной в апреле в составе своего клуба - английского "Манчестер Сити". Место в воротах сборной Чили в первых двух матчах группового этапа Кубка конфедераций занимал Джонни Эррера.

"Надеюсь, что Браво примет участие в следующем матче. Предпосылки для этого есть", - сказал Видаль.

Матч второго тура группового этапа турнира между сборными Чили и Германии в Казани завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля. В заключительном туре в рамках группы В 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (стадион "Фишт", Сочи) и Чили - Австралия (стадион "Спартак", Москва). Турнир завершится 2 июля.