Видаль: сборная Чили по футболу довольна организацией Кубка конфедераций в России

По словам полузащитника, встреча с командой Германии была непростой, но сборная Чили сыграла хорошо

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили довольны организацией Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом после матча в Казани с командой Германии сообщил журналистам полузащитник чилийцев Артуро Видаль.

Матч второго тура группового этапа турнира, прошедший на "Казань-Арене", завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).

"Я доволен уровнем организации турнира. Как мы и ожидали, все на высшем уровне, это был хороший опыт для нас - играть со сборной Германии", - пояснил Видаль. По его словам, встреча была непростой, но сборная Чили сыграла хорошо. "Команда Германии очень амбициозна и молода, надеюсь, что следующий матч чилийцы сыграют лучше", - сказал футболист.

Он добавил, что второй тайм чилийцы провели не так динамично, как первый. "Первый тайм был интенсивный, сложный, была жесткая игра. Но это нормально, когда во втором тайме игроки сбавляют ритм", - отметил чилийский полузащитник.

По его словам, у чилийцев была возможность в первом тайме выйти вперед, но мяч угодил в штангу. "У нас было много шансов выйти вперед, но в футболе невозможно предугадать итог матча. Я старался, но в итоге ничья, главное, что мы не проиграли. Чтобы одержать победу над австралийцами, нам нужно играть лучше", - добавил он.