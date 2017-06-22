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23 июня, 00:16
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду Чили
Станислав Красильников/ТАСС
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Встреча, прошедшая на "Казань-Арене", завершилась вничью со счетом 1:1

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии в матче Кубка конфедераций с командой Чили в Казани сделали все возможное, чтобы выиграть, однако этих усилий не хватило для победного результата. Об этом сообщил после игры журналистам капитан сборной Германии Юлиан Дракслер.

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Встреча, прошедшая на "Казань-Арене", завершилась вничью со счетом 1:1.

"Мы сделали все возможное, нам понравилась игра, мы забили один гол. Ожидали, что будет ничья, потому что противостояли сильные соперники, но мы довольны своей игрой", - сказал Дракслер, отметив, что он чувствует себя хорошо в роли капитана сборной.

Полузащитник немцев Ларс Штиндль отметил, что матч с чилийцами получился непростым, так как это очень опытная и агрессивная команда. "Играть против них в Казани было сложно", - сказал он.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (Сочи) и Чили - Австралия (Москва). Турнира завершится 2 июля.

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