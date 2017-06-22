"Медель сказал, что все в порядке"

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22 июня, 23:49
Тренер: чилийские футболисты в матче с немцами мешали друг другу у штрафной соперника
Егор Алеев/ТАСС
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Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в матче Кубка конфедераций с командой Германии иногда мешали друг другу возле штрафной площади соперника. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).

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"По-моему, матч получился прекрасным, на поле были две команды, у которых был конкретный план на игру, это было интересно и для футболистов, и для зрителей, наши матчи всегда интенсивны, это характерно и для наших соперников, - поделился впечатлениями от встречи Пицци. - Иногда этот дух соревнования помогает нам побеждать, иногда мы добиваемся лишь ничьей. К сожалению, порой наши игроки мешали друг другу у чужих ворот. Думаю, ничья вполне отражает то, что происходило на поле".

Специалист признал, что команде во втором тайме не удавалось поддерживать высокий темп игры. "Санчес, Артуро Видаль и другие игроки - все они очень хорошо сыграли. Напомню, у нас был выдающийся соперник, они крайне сильны, хотя некоторые игроки молоды. Нам удалось с ними соперничать, мы проделали большую работу, особенно в первом тайме, когда максимально старались владеть мячом и прессинговать, немцы, напротив, действовали более осторожно, старались больше владеть мячом на флангах", - сказал он.

"В то же время я согласен с тем, что интенсивность игры упала во втором тайме, - продолжил специалист. - Но не потому, что нас устраивала ничья. Мы полностью выложились в первом тайме, нам многое удалось, мы старались выбираться на чужую половину поля. Это была игра высокого уровня".

"Медель сказал, что все в порядке"

Во втором тайме поле из-за повреждения был вынужден покинуть защитник чилийцев Гари Медель. "Да, Гари получил травму, посмотрим, как быстро он восстановится. Но он сказал мне, что не почувствовал боли, характерной для разрыва мышц. В любом случае, мы должны отнестись к повреждению внимательно", - прокомментировал ситуацию Пицци.

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Тренер заявил, что горд своими игроками. "Да, мы не победили, но сыграли хорошо, наш план сработал. Я горд, что наши игроки могут адаптироваться к различным тактическим схемам и делают это удачно", - сказал он.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (Сочи) и Чили - Австралия (Москва).

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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