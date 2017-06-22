Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1

"По-моему, матч получился прекрасным, на поле были две команды, у которых был конкретный план на игру, это было интересно и для футболистов, и для зрителей, наши матчи всегда интенсивны, это характерно и для наших соперников, - поделился впечатлениями от встречи Пицци. - Иногда этот дух соревнования помогает нам побеждать, иногда мы добиваемся лишь ничьей. К сожалению, порой наши игроки мешали друг другу у чужих ворот. Думаю, ничья вполне отражает то, что происходило на поле".

Специалист признал, что команде во втором тайме не удавалось поддерживать высокий темп игры. "Санчес, Артуро Видаль и другие игроки - все они очень хорошо сыграли. Напомню, у нас был выдающийся соперник, они крайне сильны, хотя некоторые игроки молоды. Нам удалось с ними соперничать, мы проделали большую работу, особенно в первом тайме, когда максимально старались владеть мячом и прессинговать, немцы, напротив, действовали более осторожно, старались больше владеть мячом на флангах", - сказал он.

"В то же время я согласен с тем, что интенсивность игры упала во втором тайме, - продолжил специалист. - Но не потому, что нас устраивала ничья. Мы полностью выложились в первом тайме, нам многое удалось, мы старались выбираться на чужую половину поля. Это была игра высокого уровня".

"Медель сказал, что все в порядке"

Во втором тайме поле из-за повреждения был вынужден покинуть защитник чилийцев Гари Медель. "Да, Гари получил травму, посмотрим, как быстро он восстановится. Но он сказал мне, что не почувствовал боли, характерной для разрыва мышц. В любом случае, мы должны отнестись к повреждению внимательно", - прокомментировал ситуацию Пицци.