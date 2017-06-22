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22 июня, 22:52
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
20 фото
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
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Лучшим игроком встречи признан Алексис Санчес

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Германии сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 38 222 зрителя.

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В составе немцев забитым мячом отметился Ларс Штиндль (41-я минута), у чилийцев отличился Алексис Санчес (6), для которого этот мяч стал 38-м в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на первое место в истории сборной Чили, обогнав Марсело Саласа. Кроме того, Санчес стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.

Лучшим игроком матча признан Алексис Санчес.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (стадион "Фишт") и Чили - Австралия (стадион "Спартак").

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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