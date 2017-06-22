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22 июня, 22:10
Камерунец Тейку: говорить плохо о России могут только те, кто здесь никогда не был
Александр Демьянчук/ТАСС
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По словам зашитника, его команде в матче с австралийцами не хватило удачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Камеруна по футболу Адольф Тейку заявил, что негативные высказывания о России могут допускать только те, кто никогда не посещал эту страну. Такое мнение он высказал журналистам.

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций.

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"Россия - хорошая страна, я никогда не связывал ее с каким-то негативом. Рассказывать о том, что это плохая страна, могут только те, кто никогда здесь не бывал. Мы слышали, что нас сегодня поддерживал весь стадион, большое спасибо болельщикам", - сказал Тейку.

"Новый стадион в Санкт-Петербурге очень красивый. Думаю, скоро Россия станет большой футбольной страной", - добавил игрок.

По словам камерунца, его команде в матче с австралийцами не хватило удачи. "Мы нанесли 19 ударов, а они только пять. И все равно матч закончился вничью. Фарт был не нашей стороне сегодня", - отметил Тейку.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

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