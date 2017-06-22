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Станция "Крестовский остров" в Петербурге возобновила работу в нормальном режиме
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Ранее она была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Станция метро "Крестовский остров", расположенная рядом со стадионом в Санкт-Петербурге, где в четверг состоится матч Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией и ранее закрытая на вход из-за большого пассажиропотока, возобновила работу в нормальном режиме, сообщает пресс-служба метрополитена.

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Станция "Крестовский остров" в Петербурге закрыта на вход из-за большого пассажиропотока

"С 17:37 (мск) станция "Крестовский остров" работает в обычном режиме на вход и на выход", - говорится в сообщении.

Ранее петербургский метрополитен сообщал, что после первого матча Кубка конфедераций был зафиксирован наибольший пассажиропоток на станции "Крестовский остров" рядом со стадионом "Санкт-Петербург Арена" - 10 тыс. пассажиров в час. В этот день станцией воспользовались 41 тыс. пассажиров, хотя обычно станция обслуживала до 19 тыс. пассажиров.

Начало матча Камерун - Австралия - в 18:00 мск..

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