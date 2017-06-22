Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языками

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном таможенном управлении, студенты прикомандированы для преодоления возможного языкового барьера между иностранными пассажирами и таможенниками аэропорта "Пулково"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) прикомандировало в петербургский аэропорт "Пулково" на время проведения Кубка конфедераций по футболу молодых сотрудников, владеющих иностранными языками, чтобы ускорить оформление участников и гостей турнира. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, речь идет о студентах Российской таможенной академии.

"Для преодоления возможного языкового барьера между иностранными пассажирами и таможенниками в Пулковскую таможню прикомандированы слушатели санкт-петербургского филиала Российской таможенной академии, свободно владеющие иностранными языками", - рассказали в СЗТУ.

В Пулково направлены также сотрудники таможен Северо-Запада, которые имеют большой практический опыт работы с физическими лицами и их багажом - это максимально ускоряет процесс прохождения таможенного контроля гостей и участников Кубка. Перед турниром для таможенников провели профессиональные занятия и деловые игры по отработке различных ситуаций, которые могут возникать в процессе контроля. Руководители СЗТУ и двух крупнейших таможен, связанных с Кубком, - Балтийской и Пулковской, с 15 мая дежурят в Региональном операционном центре на стадионе "Санкт-Петербург", чтобы обеспечить оперативное принятие мер в случае возникновения проблемных ситуаций. На Балтийской таможне круглосуточно функционирует мобильный инспекционный досмотровый комплекс, который осматривает автотранспортные средства с грузами, следующие на стадион.

За май-июнь 2017 года СЗТУ пропустило через границу 130 партий товаров для Кубка конфедераций - это спортивное снаряжение и инвентарь, профессиональное оборудование СМИ, видеоаппаратура, телевизионное оборудование.

Матчи Кубка конфедераций проводятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.