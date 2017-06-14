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22 июня, 13:14
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018
Егор Алеев/ТАСС
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Казань к Кубку конфедераций подготовила граффити с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появится в Казани, если в город на чемпионат мира по футболу 2018 года приедет сборная Аргентины. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабный граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города.

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На вопрос, готов ли город совершить подобное для Месси, Метшин ответил: "Обещаю. Ведь такие турниры - это действительно большой праздник. Это мечта, чтобы в город приезжали такие игроки. У нас хватит площадей и пространства, чтобы запечатлеть звезд мирового футбола".

Сборная Аргентины пока не гарантировала себе место на чемпионате мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань принимает три встречи группового этапа и один из полуфиналов.

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