Более 4 тыс. болельщиков перевез "Аэроэкспресс" в первые дни Кубка конфедераций в Москве

Наибольшей популярностью у гостей турнира пользуется направление "аэропорт Шереметьево - Белорусский вокзал"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. болельщиков и волонтеров воспользовались услугами компании "Аэроэкспресс" в первые дни международного футбольного турнира Кубок конфедераций в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"В период с 16 по 21 июня в рамках проведения Кубка конфедераций "Аэроэкспресс" перевез 1397 болельщиков и 2841 волонтера из аэропортов столицы. Наибольшей популярностью у гостей футбольного турнира пользуется направление "аэропорт Шереметьево - Белорусский вокзал", - уточнили в пресс- службе.

Гости спортивного состязания могут получить бесплатные билеты для проезда в поездах компании (не более двух поездок) в течение двух дней до даты, указанной в билете на московский матч, в день игры, а также по истечении двух дней с даты проведения спортивного соревнования. Билеты в рамках акции доступны только в кассах компании.

Для удобства пассажиров на стойках информации компании и по телефону горячей линии можно получить информацию о возможности бесплатного проезда в поездах "Аэроэкспресс" для волонтеров и болельщиков Кубка на русском и английском языках. Кроме того, во всех терминалах "Аэроэкспресс" в аэропортах Москвы установлены мониторы с аналогичной информацией, которая также доступна на русском и английском языках.

В дни проведения турнира организованы дополнительные ночные рейсы до столичных вокзалов и аэропортов.