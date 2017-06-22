Мутко: матч с мексиканцами на Кубке конфедераций будет для сборной РФ сродни финалу

Для того, чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций, российским футболистам нужна победа над мексиканцами

В среду сборная России проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Для того, чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций, российским футболистам нужна победа над мексиканцами.

"Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами, это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями. Вчера мексиканцы показали характер, переломив ход игры с командой Новой Зеландии и выиграв со счетом 2:1. В общем, этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся", - отметил Мутко.

"Мексиканцы находятся выше нас в таблице, поэтому у них будет маленькое психологическое и тактическое преимущество и игра будет интересной. Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата, они это понимают", - добавил он.

Мутко отметил, что уже несколько лет следит за игрой мексиканского нападающего Хавьера Эрнандеса. "Это нападающий очень высокого уровня, который может решить любую задачу в одиночку", - заявил вице-премьер РФ.

Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня. Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.