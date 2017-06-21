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22 июня, 10:46
Мутко: сборная Португалии сделала неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций
Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По мнению вице-премьера, у португальцев сложилась сбалансированная команда

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Португальские футболисты, обыграв сборную России, сделали неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В среду сборная Португалии в матче второго тура группы А обыграла российскую команду со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Криштиану Роналду.

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"Португалия сейчас - это выдающаяся команда, действующий чемпион Европы, она сделала неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций, это серьезный претендент и на призовые места чемпионата мира. У них сложилась очень сбалансированная команда, поэтому кого-то выделить сложно. Достаточно сказать, что у них играет лучший футболист мира - Криштиану Роналду, который знает, какую позицию занимать и как забивать, оснащен технически, это фантастический игрок. Там вся команда высочайшего уровня - Пепе, Седрик Соареш, Бруну Алвеш, Андре Силва, Нани", - сказал Мутко.

"У каждой команды наступает период, когда появляется хорошее поколение, состав складывается, что сейчас мы видим на примере Португалии. Вдвойне приятно, что на фоне действующего чемпиона Европы наша сборная провела матч на высочайшем уровне, особенно второй тайм. У наших ребят были видны самоотдача, желание, они показали, что могут играть, комбинировать. Конечно, где-то не хватает исполнительского мастерства, хладнокровия, опыта, но это все придет", - добавил он.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительном матче группового этапа португальские футболисты сыграют 24 июня с командой Новой Зеландии, сборная России в этот же день встретится с мексиканцами.

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