Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики

Полузащитник был признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев

Акино был признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Мексики пришлось непросто в матче Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал полузащитник мексиканцев Хавьер Акино.

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"Я считаю, что это большая работа моей команды, они заслужили этот результат, - сказал Акино. - В первом тайме мы потеряли ритм игры, немного проигрывали в физическом смысле, на втором этаже. Мы постарались во втором тайме работать больше на поле, успокоиться, достичь результата".

"Это был сложный матч, сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них", - добавил полузащитник.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.