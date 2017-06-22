о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
22 июня, 00:29
Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
расписание всех игр
Полузащитник был признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Мексики пришлось непросто в матче Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал полузащитник мексиканцев Хавьер Акино.

Акино был признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

Смотрите также
Футболист Маркес: матч со сборной России не будет легким для команды Мексики

"Я считаю, что это большая работа моей команды, они заслужили этот результат, - сказал Акино. - В первом тайме мы потеряли ритм игры, немного проигрывали в физическом смысле, на втором этаже. Мы постарались во втором тайме работать больше на поле, успокоиться, достичь результата".

"Это был сложный матч, сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них", - добавил полузащитник.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой Зеландии
22 июня, 00:47
Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последний
22 июня, 00:37
Футболисты Германии и Чили проведут матч Кубка конфедераций в Казани
22 июня, 00:32
Команды Камеруна и Австралии сыграют на Кубке конфедераций по футболу
22 июня, 00:26
Кот-оракул Кубка конфедераций из-за дождей сделает предсказание в закрытом помещении
22 июня, 00:23
Вуд: сборная Новой Зеландии разочарована результатом матча с командой Мексики
22 июня, 00:19
Футболист Маркес: матч со сборной России не будет легким для команды Мексики
22 июня, 00:15
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.