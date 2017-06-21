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21 июня, 23:43
Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедераций
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1

СОЧИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Группа мексиканских болельщиков у стадиона "Фишт" в Сочи перед матчем со сборной Новой Зеландии развернула обращение, в котором попросила коллег не выражаться во время игр Кубка конфедераций, дабы избежать дисквалификации команды, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, проходившей в Сочи, присутствовало 25 133 зрителя.

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"Просим со всей серьезностью относиться к нашим песням, когда вратарь соперника ловит мяч. Просим учитывать возможные последствия которые могут оказаться серьезными. Если мы продолжим вести себя таким образом, мы проиграем матч. Если прервут матч или тебя выгонят со стадиона, проиграешь ты и проиграют все [остальные болельщики]", - говорится в обращении.

Авторы обращаются к болельщику, который "чувствует и проживает каждый год нашей сборной, кто не сомневается в победе европейского чемпионата и кто не считает важным стоимость путешествия в Россию".

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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