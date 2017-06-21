Бернарду Силва: сборная России доставила много проблем португальцам

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу доставила множество проблем команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал португальский футболист Бернарду Силва.

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

"Не всегда удавалось контролировать всю игру, но главное, что мы смогли взять три очка. Получились два разных тайма. Мы хотели атаковать и контролировать игру больше, чем получилось, но мы провели хороший матч. Сборные России и Мексики разные, но обе сильные, и я не знаю, какая сильнее. Они обе доставили много проблем нашей команде", - сказал Силва.

Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.