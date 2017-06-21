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21 июня, 21:55
Жуков: российским футболистам нужно сыграть с Мексикой как во втором тайме с Португалией
EPA/YURI KOCHETKOV, архив
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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российским футболистам можно рассчитывать на успех в матче группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики, если они смогут действовать также, как во втором тайме с командой Португалии, смело действуя впереди и атакуя. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций.

"В первом тайме наши решили играть от обороны, но в итоге ничего не получалось. А вот во втором смело пошли вперед, игра стала достаточно равной, интересной, с хорошими атаками. И дело даже не в счете, команда почувствовала, что может играть на равных, не уходя в защиту, смело действуя впереди, на встречных курсах, это важно, - подчеркнул Жуков. - Так и надо сыграть с мексиканцами, тогда можно рассчитывать на успех".

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда российская сборная сыграет с командой Мексики 24 июня в Казани.

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