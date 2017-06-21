Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций

В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России в заключительном матче группового этапа с командой Мексики должна добиваться результата, который позволит ей выйти в полуфинал Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной России Маринато Гилерме.

В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече, которая прошла на московском стадионе "Спартак", забил Криштиану Роналду.

"С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное - мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира", - сказал Гилерме.

С командой Мексики россияне сыграют 24 июня в Казани. В это же день португальцы встретятся с новозеландцами. Турнир завершится 2 июля.