Федун: сборная России провела второй тайм с португальцами достойно, это внушает надежду

Сборная России уступила команде Португалии во втором матче группового этапа со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские футболисты провели второй тайм матча Кубка конфедераций с португальцами достойно, что внушает надежду. Такое мнение журналистам высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Сборная России уступила команде Португалии во втором матче группового этапа со счетом 0:1. Гол на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

"Первый тайм оказался провальным, но второй тайм провели достойно, что внушает надежду. Жаль, Георгию Джикии в одном эпизоде роста не хватило [чтобы забить гол]. У меня есть вопрос по стартовому составу, тренер не совсем угадал. А так играли против чемпионов Европы, так что молодцы", - сказал Федун.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24-го числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.