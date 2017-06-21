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21 июня, 20:44
Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия - Португалия
AP Photo/Dmitri Lovetsky
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Встреча второго тура группового этапа с португальцами завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко поблагодарил всех болельщиков, присутствовавших на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Португалии, за фантастическую атмосферу и аплодисменты. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

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Встреча второго тура группового этапа с португальцами завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.

"Я хочу поблагодарить болельщиков за фантастическую атмосферу, ведь после игры, несмотря на поражение, наша сборная была награждена аплодисментами. Команда уходила, не пряча глаза, открыто и честно смотря на трибуны, они оценили самоотдачу ребят. Поэтому хочу сказать спасибо огромное всем нашим болельщикам, - подчеркнул Мутко. - Была бы такая поддержка всегда".

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день сразится с командой Новой Зеландии.

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