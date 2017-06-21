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21 июня, 20:21
Мутко: матч с португальцами показал, что сборная России - настоящая команда
EPA/ANATOLY MALTSEV
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Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России здорово играла в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу с португальцами, представ перед болельщиками настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Спартак". "Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда", - сказал Мутко.

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"Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово", - отметил глава РФС.

Единственный гол в матче забил нападающий Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим футболистом мира. "Роналду - это звезда, конечно. К сожалению, сегодня он сделал свое дело. Португальцы, надо смотреть правде в глаза, одна из сильнейших команд, все у нее есть - и контроль мяча, и исполнительское мастерство, они играют в мировых клубах", - отметил Мутко.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день сразится с командой Новой Зеландии. "На игру с Мексикой загадывать не буду, надо немного отойти от этого матча, о Мексике будем думать завтра", - сказал Мутко.

Пока в группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе, в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск.

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