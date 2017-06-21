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21 июня, 19:53
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Сергей Савостьянов/ТАСС
16 фото
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Единственный гол забил Криштиану Роналду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На игре, которая прошла в Москве на стадионе "Спартак", присутствовало 42 759 зрителей.

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На восьмой минуте мяч забил нападающий португальской сборной Криштиану Роналду, головой замкнув навес с левого фланга. Для 32-летнего форварда этот гол стал 74-м за национальную сборную в 141 матче. По количеству голов за европейские сборные Роналду занимает третье место, пока его опережают венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), выступавшие в 40-60-е годы.

Сборной России Роналду забил в третий раз, в октябре 2004 года он сделал дубль в матче отборочного цикла чемпионата мира, в котором португальцы победили со счетом 7:1. То поражение стало самым крупным в истории отечественной сборной. Кроме того, Роналду, выступая за испанский "Реал", трижды забил ЦСКА в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12 - один раз в Москве и два раза в Мадриде.

На Кубке конфедераций Роналду забил впервые. Что касается других крупных турниров сборных, то у него три гола на чемпионатах мира и девять на чемпионатах Европы (делит бомбардирский рекорд с французом Мишелем Платини).

Сотня Акинфеева

Для 31-летнего вратаря Игоря Акинфеева матч с португальцами стал 100-м в составе сборной России. Больше игр за национальную команду СССР/России провели только Василий Березуцкий (101), Олег Блохин (112), Виктор Онопко (113) и Сергей Игнашевич (120). При этом товарищеский матч с Литвой (0:0), прошедший 29 мая 2012 года, не входит в реестр Международной федерации футбола (ФИФА), поэтому в некоторых источниках теперь указывается, что у Акинфеева стало не 100 игр за сборную, а 99. Голкипер дебютировал за сборную России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3).

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Данный матч стал 11-м между сборными СССР/России и Португалии. Отечественные футболисты победили в трех из них, а проиграли в шести. Одна встреча завершилась вничью.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день встретится с командой Новой Зеландии. 

Пока в группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе, в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группе первое и второе места.

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