Единственный гол забил Криштиану Роналду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На игре, которая прошла в Москве на стадионе "Спартак", присутствовало 42 759 зрителей.

На восьмой минуте мяч забил нападающий португальской сборной Криштиану Роналду, головой замкнув навес с левого фланга. Для 32-летнего форварда этот гол стал 74-м за национальную сборную в 141 матче. По количеству голов за европейские сборные Роналду занимает третье место, пока его опережают венгры Шандор Кочиш (75) и Ференц Пушкаш (84), выступавшие в 40-60-е годы.

Сборной России Роналду забил в третий раз, в октябре 2004 года он сделал дубль в матче отборочного цикла чемпионата мира, в котором португальцы победили со счетом 7:1. То поражение стало самым крупным в истории отечественной сборной. Кроме того, Роналду, выступая за испанский "Реал", трижды забил ЦСКА в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12 - один раз в Москве и два раза в Мадриде.

На Кубке конфедераций Роналду забил впервые. Что касается других крупных турниров сборных, то у него три гола на чемпионатах мира и девять на чемпионатах Европы (делит бомбардирский рекорд с французом Мишелем Платини).

Сотня Акинфеева

Для 31-летнего вратаря Игоря Акинфеева матч с португальцами стал 100-м в составе сборной России. Больше игр за национальную команду СССР/России провели только Василий Березуцкий (101), Олег Блохин (112), Виктор Онопко (113) и Сергей Игнашевич (120). При этом товарищеский матч с Литвой (0:0), прошедший 29 мая 2012 года, не входит в реестр Международной федерации футбола (ФИФА), поэтому в некоторых источниках теперь указывается, что у Акинфеева стало не 100 игр за сборную, а 99. Голкипер дебютировал за сборную России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3).