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21 июня, 15:32
Мутко: города серьезно подготовились к приезду туристов на Кубок конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
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По словам вице-премьера, в течение года после Кубка конфедераций будет проводиться специальная работу среди отобравшихся на чемпионат мира стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Города, принимающие Кубок конфедераций по футболу, серьезно подготовились к приезду туристов в Россию. Об этом на пресс-конференции заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Что касается туризма, нам еще есть куда двигаться, но города серьезно подготовились, сделали серьезные предложения для гостей Кубка конфедераций, - сказал Мутко. - Та же Казань сделала много проектов, в Москве много экскурсий, туристических автобусов. Эта работа ведется, а каждый город пытается показать лучшее".

"В течение года после Кубка конфедераций мы будем проводить специальную работу среди отобравшихся на чемпионат мира стран, - добавил Мутко. - Откроем специальные офисы Visit Russia. Будем работать совместно с другими нашими ведомствами, рассчитываем, что проведем специальный тур по городам чемпионата мира совместно с Международной федерацией футбола".

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.

В 2018 году в России также пройдет чемпионат мира по футболу.

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