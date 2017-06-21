Мутко: города серьезно подготовились к приезду туристов на Кубок конфедераций

По словам вице-премьера, в течение года после Кубка конфедераций будет проводиться специальная работу среди отобравшихся на чемпионат мира стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Города, принимающие Кубок конфедераций по футболу, серьезно подготовились к приезду туристов в Россию. Об этом на пресс-конференции заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Что касается туризма, нам еще есть куда двигаться, но города серьезно подготовились, сделали серьезные предложения для гостей Кубка конфедераций, - сказал Мутко. - Та же Казань сделала много проектов, в Москве много экскурсий, туристических автобусов. Эта работа ведется, а каждый город пытается показать лучшее".

"В течение года после Кубка конфедераций мы будем проводить специальную работу среди отобравшихся на чемпионат мира стран, - добавил Мутко. - Откроем специальные офисы Visit Russia. Будем работать совместно с другими нашими ведомствами, рассчитываем, что проведем специальный тур по городам чемпионата мира совместно с Международной федерацией футбола".

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.

В 2018 году в России также пройдет чемпионат мира по футболу.