Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"

По словам Николая Долуды, глава ФИФА сказал, что давно не видел такого стадиона

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал газон стадиона "Фишт" "чистым бархатом". Об этом рассказал в среду журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Инфантино 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия - Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия - Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили - Камерун (2:0). В понедельник в Сочи глава ФИФА посетил матч Кубка конфедераций Германия - Австралия (3:2).

"Сам Инфантино назвал газон на нашем стадионе "чистым бархатом". Он сказал, что давно не видел такого стадиона", - отметил Долуда.

По словам Долуды, Инфантино также побывал в раздевалке одной из команд после матча. "Когда он зашел в раздевалку к одной из команд сразу после игры, игроки этой команды с таким восторгом рассказывали, как им нравятся предыгровые площадки, стадион", - поделился вице-губернатор.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал.