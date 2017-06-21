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21 июня, 14:52
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в Сочи
ТАСС/Руслан Шамуков, архив
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В городе пройдут еще три игры турнира, в том числе полуфинал

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций, охране порядка и имущества, а также в качестве контролеров-распоряжителей в Сочи. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"На сегодняшний день 350 казаков совместно с полицией работают на объектах Кубка конфедераций. Казаки не имеют права самостоятельно охранять порядок, поэтому они делают это вместе с полицией. Еще 150 казаков задействованы при охране стадиона "Фишт". Также 140 казаков являются контролерами-распорядителями. Остальные 80 задействованы в охране пляжного и другого имущества, охране порядка на транспортных узлах", - сказал Долуда.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал.

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