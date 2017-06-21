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21 июня, 14:45
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролю
AP Photo/Dmitri Lovetsky
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По словам вице-премьера РФ, после последнего матча со сборной России взяли допинг-пробы как у российских игроков, так и у новозеландцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Команды-участницы Кубка конфедераций по футболу 2017 года подвергаются очень жесткому допинг-контролю со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом на пресс-конференции сообщил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"После последнего матча со сборной России взяли допинг-пробы как у наших игроков, так и у новозеландцев. Кто проводит допинг-тесты, решает Международная федерация футбола. Сейчас ФИФА ведет очень жесткий допинг-контроль по отношению ко всем командам", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. В группе А турнира выступают сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе B - сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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