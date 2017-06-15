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21 июня, 14:43
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций
EPA/ANATOLY MALTSEV
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По словам вице-премьера РФ, ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 400 тысяч билетов было реализовано на данный момент на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"На сегодня продано более 400 тысяч билетов. ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей. В Санкт-Петербурге на матче первого круга было 50 тысяч зрителей, в Казани - 34 тысячи, в Москве - 33, в Сочи - 28. В этом плане у нас все идет нормально. Но мы надеемся, что у людей появится еще больше желания приобретать билеты на игры", - сказал Мутко.

"Этот турнир не полностью раскручен, недооценен", - добавил вице-премьер РФ.

По словам Мутко, существуют специальная билетная программа для малоимущих. "Это билеты, которые оргкомитет и страна-организатор могли бы распространить для различных социальных групп, малоимущих и социально незащищенных слоев общества. На самый большой стадион [в Санкт-Петербурге] это было не больше пяти тысяч билетов. Билеты были выпущены, и программа сразу была закрыта", - отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

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