Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи

По словам вице-губернатора Краснодарского края, одна из команд города Сочи будет использовать стадион "Фишт" как базовый после проведения чемпионата мира

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" не имеют претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"Никаких нареканий со стороны ФИФА или оргкомитета в плане тренировочных площадок и другой инфраструктуры нет, - отметил Долуда. - Все системы работают хорошо. Конечно, после проведения Кубка конфедераций мы будем что-то менять к чемпионату мира, никто не говорит, что недостатков совсем нет, но эти недостатки не препятствуют проведению игр Кубка конфедераций".

Одна из команд города Сочи будет использовать стадион "Фишт" как базовый после проведения чемпионата мира, заявил Долуда. "Мы планируем, что одна из команд города после чемпионата мира будет использовать "Фишт" как базовый. Мы ведем переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы клубы Российской футбольной премьер-лиги проводили больше тренировочных сборов именно в Сочи. После проведения чемпионата мира одна из тренировочных баз будет передана футбольной школе", - отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал.