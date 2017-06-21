По словам вице-премьера РФ, чилийцы, например, после матча с камерунцами гуляли допоздна, отдыхали, и никаких проблем не было

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиков, в том числе чилийцев. Об этом он заявил журналистам.

"Не вижу проблем для пребывания в нашей стране иностранных болельщиков, и от них мы этого не слышим, - заявил Мутко. - Чилийцы, например, после матча [с камерунцами] гуляли допоздна, отдыхали, и никаких проблем не было".

Чилийцы в первом матче Кубка конфедерации обыграли в Москве сборную Камеруна (2:0). Матч с участием сборных Чили и Германии пройдет 22 июня в Казани и начнется в 21:00 мск.