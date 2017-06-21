Москвичей просят добираться на городском транспорте до арены "Спартак" вечером 21 июня

Добраться до стадиона можно со станций метро "Спартак" и "Тушинская"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Схема движения изменилась в Москве в районе стадиона "Открытие Арена" 21 июня в преддверие проведения футбольного матча "Россия - Португалия" в рамках Кубка конфедераций. Водителей предупреждают о возможных затруднениях движения и убедительно просят пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками. Движение ограничено на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону "Открытие Арена" на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть", - говорится в сообщении.

Также закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77 с. 1 и дома 73 к. 1 с. 2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88 с. 8 и дома 88 с. 1. На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов запрещена парковка и введен запрет остановки на всем протяжении.

Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 21 июня с 00:00 по 00:00 22 июня, 25 июня с 00:00 по 00:00 26 июня, 02 июля с 00:00 по 21:00 02 июля.

В среду, 21 июня, в 18:00 на московской арене "Спартак" сборные России и Португалии сыграют в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Российская сборная в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира.

Добраться на стадион "Спартак" можно с одноименной станции метро, а также со станции "Тушинская", где пассажиропоток заметно ниже, добавили в учреждении.