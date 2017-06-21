о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 13:59
Москвичей просят добираться на городском транспорте до арены "Спартак" вечером 21 июня
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Добраться до стадиона можно со станций метро "Спартак" и "Тушинская"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Схема движения изменилась в Москве в районе стадиона "Открытие Арена" 21 июня в преддверие проведения футбольного матча "Россия - Португалия" в рамках Кубка конфедераций. Водителей предупреждают о возможных затруднениях движения и убедительно просят пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками. Движение ограничено на дублерах Волоколамского шоссе, съездах с южного дублера к стадиону "Открытие Арена" на участке от Волоколамского проезда до дороги через бывшую воинскую часть", - говорится в сообщении.

Также закрыты выезды на южный дублер Волоколамского шоссе с Летной улицы в районе дома 77 с. 1 и дома 73 к. 1 с. 2, на северный дублер Волоколамского шоссе в районе дома 88 с. 8 и дома 88 с. 1. На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов запрещена парковка и введен запрет остановки на всем протяжении.

Изменения будут действовать в дни проведения матчей: 21 июня с 00:00 по 00:00 22 июня, 25 июня с 00:00 по 00:00 26 июня, 02 июля с 00:00 по 21:00 02 июля.

В среду, 21 июня, в 18:00 на московской арене "Спартак" сборные России и Португалии сыграют в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Российская сборная в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира.

Добраться на стадион "Спартак" можно с одноименной станции метро, а также со станции "Тушинская", где пассажиропоток заметно ниже, добавили в учреждении.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"
21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролю
21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиков
21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в Сочи
21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций
21 июня, 14:43
Мутко: транспортная система России во время Кубка конфедераций работает без сбоев
21 июня, 14:33
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.