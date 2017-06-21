В Сочи дислоцировано около 2,3 тысяч пожарных и спасателей, 267 единиц техники, восемь плавсреств и два вертолета

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Все системы безопасности на стадионе "Фишт" в Сочи находятся в рабочем состоянии, поэтому группировку МЧС России здесь можно было бы оптимизировать. Об этом в среду в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сказал начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

"Главный вывод - система управления, которая сосредоточена на стадионе, она работоспособна. Мы можем с некоторой уверенностью даже утверждать, что мы могли бы оптимизировать группировку в сторону уменьшения. Все системы безопасности находятся в рабочем состоянии, мы здесь больше для самоуспокоения держим такое количество сил и средств", - сказал Тарарыкин.

Радиационная обстановка находится в пределах нормы

Специалисты не выявили превышения радиационного фона на поле стадиона "Фишт" в Сочи.

"Высококлассные специалисты лаборатории из Донского спасательного центра осуществляют мониторинг среды в постоянном режиме. Кроме того, в рамках подготовки к играм проводятся специальные замеры химической радиационной безопасности, которые пока нарушений не выявили. Все поле находится в нормативной среде", - сказал Тарарыкин.

Он уточнил, что в Сочи дислоцировано около 2,3 тысяч пожарных и спасателей, 267 единиц техники, восемь плавсреств и два вертолета.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.