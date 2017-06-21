Аэростат "ОКО" задействовала Росгвардия для охраны Кубка конфедераций в Сочи

Ранее сообщалось, что безопасность на турнире в Сочи обеспечивают свыше двух тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе 400 бойцов спецподразделений

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Привязной аэростат "ОКО" задействован для охраны правопорядка в период проведения Кубка конфедераций в Сочи. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

"В Сочи обстановку в Имеретинской низменности во время проведения матчей по футболу Кубка конфедераций - 2017 контролируют сотрудники Авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю с помощью системы высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата "ОКО", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что безопасность на турнире в Сочи обеспечивают свыше двух тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе 400 бойцов спецподразделений.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.