Соперники сборной России по группе А встретятся в Сочи на стадионе "Фишт"

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Команды Мексики и Новой Зеландии сыграют в среду в Сочи в матче Кубка конфедераций по футболу (группа А). Мексиканская команда является одним из конкурентов сборной России за выход в полуфинал турнира, в стартовом матче сыграв вничью с чемпионами Европы португальцами (2:2).

Мексиканцы лишь на второй компенсированной минуте сумели уйти от поражения во встрече с португальцами. В стартовом матче турнира сборная России победила новозеландцев со счетом 2:0 и в случае равенства очков с конкурентами двух забитых островитянам мячей команде Станислава Черчесова может и не хватить, если сборная Мексики команду Новой Зеландии обыграет с более крупным счетом.

После ничьей с португальцами на "Казань-Арене" в стане сборной Мексики царит воодушевление. Колумбийский наставник команды Хуан Карлос Осорио и вовсе считает, что его команда способна выиграть весь турнир, матч с португальцами явно добавил ей уверенности. "В каком-то смысле сборная Новой Зеландии по футболу похожа на сборную по регби. Игроки этой команды являются джентльменами и готовы биться на поле за каждый мяч", - заявил Осорио.

"На эту игру мы не выходим со страхом и не будем относиться к сопернику с чрезмерным уважением. Мы будем действовать смело и хотим победить", - рассказал главный тренер сборной Новой Зеландии англичанин Энтони Хадсон.

Мексика не пустила соперника на чемпионат мира 2014 года

Сборная Новой Зеландии в четвертый раз выступает на Кубке конфедераций, в предыдущих 10 матчах лишь раз сыграв вничью, восемь лет назад в ЮАР в матче с командой Ирака (0:0). Мексиканцы являются единственной командой, выступающей на нынешнем турнире, кто ранее уже завоевывал Кубок конфедераций, это произошло на домашнем турнире в 1999 году. Из состава 18-летней давности в сборной Мексики остался 38-летний защитник Рафаэль Маркес.

Дважды выигрывавший с "Барселоной" Лигу чемпионов Маркес несколько лет назад вернулся на родину и защищает цвета клуба "Атлас", где в нынешнем сезоне практически не играл из-за травмы. Маркес пропустил стартовую игру с португальцами, однако Хуан Карлос Осорио рассказал, что проведет ротацию состава. Наставник сборной Мексики понимает, что главный матч для его команды пройдет в субботу против команды России, к которому лидеры должны подойти свежими.

Сборные Мексики и Новой Зеландии в общей сложности девять раз играли на Кубке конфедераций, но между собой они ранее не встречались. Хотя и провели два официальных матча. В ноябре 2013 года команды оспаривали путевку на чемпионат мира в стыковых межконтинентальных матчах. Оба раза уверенно победили мексиканцы (5:1, 4:2).

Несколько раз соперники проводили товарищеские матчи, последний из которых состоялся в ноябре прошлого года в Нэшвилле (штат Теннесси) и завершился победой мексиканцев со счетом 2:1.

Матч сборных Мексики и Новой Зеландии пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, где проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в 2014 году. Начало встречи - 21:00 мск, главный арбитр - Бакари Гассама из Гамбии.