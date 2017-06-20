Болельщики помогут победить

Российская сборная в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборные России и Португалии сыграют в среду на московской арене "Спартак" в матче групповой стадии Кубка конфедераций. Российская сборная в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира.

После успеха в матче с командой Новой Зеландии (2:0) сборная России возглавила таблицу группы А Кубка конфедераций, набрав три очка. По одному очку имеют команды Португалии и Мексики, которые сыграли между собой вничью (2:2). Сборная России в случае победы получит путевку в полуфинал, победа португальцев с большой долей вероятности выведет их в плей-офф, учитывая, что им останется провести матч против аутсайдера группы из Новой Зеландии.

Несмотря на упущенную в концовке матча с мексиканцами победу, сборная Португалии остается одним из главных фаворитов Кубка конфедераций. Чемпионы Европы 2016 года выступают в России сильнейшим составом во главе с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. 32-летний капитан сборной Португалии стал соавтором первого мяча команды на турнире, ассистировав Рикарду Куарежме.

Роналду приехал в Россию на Кубок конфедераций в разгар скандала, связанного с неуплатой налогов в Испании, где он с 2009 года выступает за мадридский "Реал". В конце июля Роналду должен дать показания в испанском суде. Накануне встречи главный тренер команды Португалии Фернанду Сантуш и одноклубник Роналду Пепе подтвердили, что Криштиану полностью сосредоточен на игре. Сантуш также добавил, что сборная России заметно обновилась и, готовясь к чемпионату мира, играет сильно.

Сборная Португалии выступает в России составом, который год назад выиграл чемпионат Европы во Франции, за исключением лишь травмированного полузащитника Жоау Мариу. Не приехал на Кубок конфедераций и автор "золотого" гола в финале с хозяевами Эдер, который основным игроком сборной не считается. Усилением же стали молодые форварды Желсон Мартинш из "Спортинга" и Андре Силва из "Порту", которые вышли на замену во встрече с мексиканцами. А полузащитник Ренату Санчеш, ставший одним из открытий прошлогоднего чемпионата Европы, в эти дни выступает за молодежную сборную Португалии на первенстве континента в Польше.

Болельщики помогут победить

Российская команда провела достаточно легкий матч против команды Новой Зеландии, которая заметно уступает в классе. Хотя счет мог быть и крупнее, учитывая, что в случае возможного равенства очков количество мячей, забитых новозеландцам, может иметь решающее значение. Дебютный матч на турнире сборная России провела в Санкт-Петербурге, португальцам пришлось переезжать в Москву из Казани. У хозяев к тому же был лишний день на восстановление - свою дебютную встречу они провели в субботу, тогда как португальцы играли в воскресенье.