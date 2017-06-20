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20 июня, 20:55
Мутко отметил прогресс в развитии сборной России по футболу
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вице-премьер РФ надеется, что россияне в матче с португальцами не разочаруют болельщиков

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по футболу только проходит путь своего становления, однако движение вперед присутствует. Такое мнение перед матчем российских футболистов с португальской командой высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии состоится на московском стадионе "Спартак" в среду, встреча начнется в 18:00 мск. В первой игре на турнире россияне со счетом 2:0 одолели новозеландцев, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

"Завтрашний матч сборной России вызвал повышенный интерес, все билеты проданы. Надеюсь, что мы увидим прекрасную игру и наша команда не разочарует болельщиков. Результат предсказать сложно, спорт есть спорт. Мы строим команду, она двигается вперед, возможно, мы все смотрим в будущее, но ребята готовились, старались и, надеюсь, завтра нам за них стыдно не будет", - сказал Мутко.

В другом матче группы А сыграют сборные Мексики и Новой Зеландии. В четверг в группе Б состоятся матчи Камерун - Австралия и Германия - Чили.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча. Турнир продлится до 2 июля.

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