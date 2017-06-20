о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
20 июня, 20:20
Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Вице-премьер РФ заявил, что в первом туре турнира команды показали яркий и интересный футбол

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура соревнований. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также
Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча.

"Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку. Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход", - сказал Мутко.

В первом матче турнира сборная России со счетом 2:0 обыграла новозеландцев, ее соперники по группе - португальцы и мексиканцы - сыграли вничью (2:2). В другом квартете чилийцы со счетом 2:0 оказались сильнее сборной Камеруна, а команда Германии одержала победу в игре с австралийцами (3:2).

Смотрите также
Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедераций

"Футбол очень интересный, были матчи очень высокого уровня, к которым можно отнести игру Португалия - Мексика. Очень хороший футбол показали чилийцы. Сборная Камеруна - молодая и интересная команда, в которой собраны быстрые и атлетичные футболисты, и я абсолютно уверен, что результаты матчей с ее участием будет непредсказуемыми", - отметил вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике.

"Проходных игр ни у кого не будет. Первый тур получился, мы увидели яркий и интересный футбол. Надеюсь, что он понравился зрителям", - добавил он.

Во втором туре будут сыграны следующие матчи: Россия - Португалия, Мексика - Новая Зеландия (оба - 21 июня), Камерун - Австралия, Германия - Чили (оба - 22 июня). Турнир продлится до 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Салах: Чили может провести ЧМ-2026 по футболу только совместно с другими странами
20 июня, 19:51
Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальным
20 июня, 19:45
Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций
20 июня, 19:41
Футболист "Реала" Пепе заявил, что у него нет договоренности о переходе в какой-либо клуб
20 июня, 19:38
Цари и религия: Казанский кремль стал самым посещаемым местом на время Кубка конфедераций
20 июня, 19:35
Пепе: эксперимент с видеоповторами надо поддержать, он очень ценен
20 июня, 19:32
Пепе: португальцы "скромно" постараются обыграть сборную России по футболу
20 июня, 19:23
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.