Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура

Вице-премьер РФ заявил, что в первом туре турнира команды показали яркий и интересный футбол

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура соревнований. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В первом туре было сыграно четыре матча. "Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку. Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход", - сказал Мутко. В первом матче турнира сборная России со счетом 2:0 обыграла новозеландцев, ее соперники по группе - португальцы и мексиканцы - сыграли вничью (2:2). В другом квартете чилийцы со счетом 2:0 оказались сильнее сборной Камеруна, а команда Германии одержала победу в игре с австралийцами (3:2).

Смотрите также Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедераций

"Футбол очень интересный, были матчи очень высокого уровня, к которым можно отнести игру Португалия - Мексика. Очень хороший футбол показали чилийцы. Сборная Камеруна - молодая и интересная команда, в которой собраны быстрые и атлетичные футболисты, и я абсолютно уверен, что результаты матчей с ее участием будет непредсказуемыми", - отметил вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике. "Проходных игр ни у кого не будет. Первый тур получился, мы увидели яркий и интересный футбол. Надеюсь, что он понравился зрителям", - добавил он. Во втором туре будут сыграны следующие матчи: Россия - Португалия, Мексика - Новая Зеландия (оба - 21 июня), Камерун - Австралия, Германия - Чили (оба - 22 июня). Турнир продлится до 2 июля.